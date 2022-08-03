Фильм Посейдон (2006)
8.62006, Poseidon
Боевик, Триллер94 мин12+
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О фильме
Фильм-катастрофа про круизный лайнер, перевернутый огромной волной в Атлантическом океане. Несколько чудом выживших пассажиров пытаются спасти корабль и дождаться появления спасателей….
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Вольфганг
Петерсен
- Актёр
Джош
Лукас
- Актёр
Курт
Рассел
- ДБАктриса
Джасинда
Бэрретт
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- ЭРАктриса
Эмми
Россам
- ММАктриса
Миа
Маэстро
- Актёр
Майк
Фогель
- КДАктёр
Кевин
Диллон
- ФРАктёр
Фредди
Родригес
- ДБАктёр
Джимми
Беннетт
- МПСценарист
Марк
Протосевич
- ПГСценарист
Пол
Галлико
- МФПродюсер
Майк
Флайсс
- Продюсер
Акива
Голдсман
- ДХПродюсер
Дункан
Хендерсон
- Продюсер
Вольфганг
Петерсен
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- ДСОператор
Джон
Сил
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт