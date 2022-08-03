Посейдон
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Посейдон

Фильм Посейдон (2006)

8.62006, Poseidon
Боевик, Триллер94 мин12+

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О фильме

Фильм-катастрофа про круизный лайнер, перевернутый огромной волной в Атлантическом океане. Несколько чудом выживших пассажиров пытаются спасти корабль и дождаться появления спасателей….

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Посейдон»