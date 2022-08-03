Полночь в Париже (фильм, 2011) смотреть онлайн

Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда.

