Полночь в Париже (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.82011, Midnight in Paris
Фэнтези, Мелодрама90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Майкл
Шин
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Леа
Сейду
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- МКАктриса
Мими
Кеннеди
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актёр
Кори
Столл
- Сценарист
Вуди
Аллен
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ХРПродюсер
Хауме
Роурес
- Продюсер
Стивен
Тененбаум
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- СГХудожница
Соня
Гранде
- ДХОператор
Дариус
Хонджи