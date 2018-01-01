Wink
Фильмы
Полицейские
Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейские»

Режиссёры

Джеймс Мэнголд

James Mangold
Режиссёр

Актёры

Сильвестр Сталлоне

Sylvester Stallone
АктёрFreddy Heflin
Харви Кейтель

Harvey Keitel
АктёрRay Donlan
Рэй Лиотта

Ray Liotta
АктёрGary Figgis
Роберт Де Ниро

Robert De Niro
АктёрMoe Tilden
Питер Берг

Peter Berg
АктёрJoey Randone
Джанин Гарофало

Janeane Garofalo
АктрисаDeputy Cindy Betts
Роберт Патрик

Robert Patrick
АктёрJack Rucker
Майкл Рапапорт

Michael Rapaport
АктёрMurray Babitch
Аннабелла Шиорра

Annabella Sciorra
АктрисаLiz Randone
Ноа Эммерих

Noah Emmerich
АктёрDeputy Bill Geisler

Сценаристы

Джеймс Мэнголд

James Mangold
Сценарист

Продюсеры

Кэти Конрад

Cathy Konrad
Продюсер
Эзра Свердлоу

Ezra Swerdlow
Продюсер
Кэри Вудс

Cary Woods
Продюсер

Художники

Эллен Люттер

Ellen Lutter
Художница

Монтажёры

Крэйг МакКэй

Craig McKay
Монтажёр

Операторы

Эрик Алан Эдвардс

Eric Alan Edwards
Оператор

Композиторы

Говард Шор

Howard Shore
Композитор