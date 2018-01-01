Полицейские (фильм, 1997) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Они должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Криминальная драма «Полицейские» — фильм Джеймса Мэнголда о коррупции, справедливости и личном выборе.
Шериф Фредди Хефлин живет в городке Гаррисон, почти все жители которого — полицейские Нью-Йорка. На первый взгляд, это место кажется тихим и спокойным, но но дела, которые здесь творятся, не имеют ничего общего ни с законом, ни с порядком. Осознав масштабы коррупции, Фредди решает противостоять системе и восстановить справедливость. Вот только бросив вызов коллегам по оружию, он вступает в опасную игру, где один неверный шаг может стоить жизни.
Фильм «Полицейские» может похвастать не только сюжетом, который держит в напряжении от начала и до финальных титров, но и великолепным актерским составом: Сильвестр Сталлоне, Харви Кейтель, Рэй Лиотта, Роберт Де Ниро — любителям кино 1990-х пропускать картину никак нельзя.
Полицейские смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Мэнголд
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Питер
Берг
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- АШАктриса
Аннабелла
Шиорра
- НЭАктёр
Ноа
Эммерих
- Сценарист
Джеймс
Мэнголд
- Продюсер
Кэти
Конрад
- Продюсер
Эзра
Свердлоу
- КВПродюсер
Кэри
Вудс
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- Композитор
Говард
Шор