Полицейские (фильм, 1997) смотреть онлайн

Они должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Криминальная драма «Полицейские» — фильм Джеймса Мэнголда о коррупции, справедливости и личном выборе.



Шериф Фредди Хефлин живет в городке Гаррисон, почти все жители которого — полицейские Нью-Йорка. На первый взгляд, это место кажется тихим и спокойным, но но дела, которые здесь творятся, не имеют ничего общего ни с законом, ни с порядком. Осознав масштабы коррупции, Фредди решает противостоять системе и восстановить справедливость. Вот только бросив вызов коллегам по оружию, он вступает в опасную игру, где один неверный шаг может стоить жизни.



Фильм «Полицейские» может похвастать не только сюжетом, который держит в напряжении от начала и до финальных титров, но и великолепным актерским составом: Сильвестр Сталлоне, Харви Кейтель, Рэй Лиотта, Роберт Де Ниро — любителям кино 1990-х пропускать картину никак нельзя.



