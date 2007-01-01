Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Братья Фрэнсис, Питер и Джек много лет не общались и планируют исправить это совместной поездкой в Индию, где живет их мать, которую они давно не видели и которая год назад по неясным причинам не приехала на похороны их отца. В дороге троицу ждет множество нелепых ситуаций и приключений.



Поезд на Дарджилинг смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.