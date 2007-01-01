Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники (фильм, 2007) смотреть онлайн
7.32007, The Darjeeling Limited
Драмы, Комедии87 мин18+
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Сюжет
Братья Фрэнсис, Питер и Джек много лет не общались и планируют исправить это совместной поездкой в Индию, где живет их мать, которую они давно не видели и которая год назад по неясным причинам не приехала на похороны их отца. В дороге троицу ждет множество нелепых ситуаций и приключений.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Уэс
Андерсон
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Эдриан
Броуди
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- АКАктриса
Амара
Каран
- УВАктёр
Уоллес
Володарски
- ВААктёр
Варис
Ахлувалиа
- ИКАктёр
Ирфан
Кхан
- БШАктёр
Барбет
Шрёдер
- КРАктриса
Камилла
Разерфорд
- Актёр
Билл
Мюррей
- Сценарист
Уэс
Андерсон
- РКСценарист
Роман
Коппола
- ДШСценарист
Джейсон
Шварцман
- Продюсер
Уэс
Андерсон
- РКПродюсер
Роман
Коппола
- ЛДПродюсер
Лидия
Дин Пилчер
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- СШХудожник
Салим
Шах
- АШХудожник
Адам
Штокхаузен
- Художница
Милена
Канонеро
- ЭВМонтажёр
Эндрю
Вайсблум
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен