Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники
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Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники

Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.32007, The Darjeeling Limited
Драмы, Комедии87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Братья Фрэнсис, Питер и Джек много лет не общались и планируют исправить это совместной поездкой в Индию, где живет их мать, которую они давно не видели и которая год назад по неясным причинам не приехала на похороны их отца. В дороге троицу ждет множество нелепых ситуаций и приключений.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»

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