Под покровом ночи
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Под покровом ночи

Под покровом ночи (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.72016, Nocturnal Animals
Триллер, Драма111 мин18+

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О фильме

Сьюзен Морроу получает рукопись романа своего бывшего мужа Эдварда. Книга, на страницах которой происходят изнасилования, похищения людей и жестокие убийства не вяжется с образом мужа.

Страна
Китай, США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Под покровом ночи»