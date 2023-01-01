Побег из Шоушенка (фильм, 1994) смотреть онлайн
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О фильме
Надежда — странная штука: одних она сводит с ума, а другим дает силы бороться, когда, кажется, и жить-то незачем. Фильм «Побег из Шоушенка» 1994 года — драматичная история о человеке, отбывающем наказание за преступление, которого не совершал.
Банкира Энди Дюфрейна обвиняют в двойном убийстве и приговаривают к двум пожизненным срокам. Он попадает в тюрьму Шоушенк — место, где ломают людей, и где выживают только сильнейшие духом. Спокойный и интеллигентный Энди не теряет самообладания: он налаживает отношения с заключенными, помогает тюремному начальству с финансами, а свободное от работы время уделяет любимому хобби — занимается обработкой камней геологическим молоточком.
Зрители и критики тепло приняли картину режиссера Фрэнка Дарабонта. Она получила семь номинаций на «Оскар», а еще ее нередко можно увидеть на верхних строчках рейтингов лучших фильмов всех времен. Смотреть «Побег из Шоушенка» стоит, если вы соскучились по доброму жизнеутверждающему кино.
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Рейтинг
- Режиссёр
Фрэнк
Дарабонт
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Боб
Гантон
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- Актёр
Клэнси
Браун
- Актёр
Гил
Беллоуз
- Актёр
Марк
Ролстон
- ДУАктёр
Джеймс
Уитмор
- Актёр
Джеффри
ДеМанн
- ЛБАктёр
Ларри
Бранденбург
- Сценарист
Фрэнк
Дарабонт
- Сценарист
Стивен
Кинг
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- ДВПродюсер
Дэвид
В. Лестер
- НМПродюсер
Ники
Марвин
- ИЛАктёр дубляжа
Иван
Литвиненко
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- МСХудожник
Майкл
Сейртон
- ТМХудожник
Теренс
Марш
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман