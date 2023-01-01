Побег из Шоушенка (фильм, 1994) смотреть онлайн

Надежда — странная штука: одних она сводит с ума, а другим дает силы бороться, когда, кажется, и жить-то незачем. Фильм «Побег из Шоушенка» 1994 года — драматичная история о человеке, отбывающем наказание за преступление, которого не совершал.



Банкира Энди Дюфрейна обвиняют в двойном убийстве и приговаривают к двум пожизненным срокам. Он попадает в тюрьму Шоушенк — место, где ломают людей, и где выживают только сильнейшие духом. Спокойный и интеллигентный Энди не теряет самообладания: он налаживает отношения с заключенными, помогает тюремному начальству с финансами, а свободное от работы время уделяет любимому хобби — занимается обработкой камней геологическим молоточком.



Зрители и критики тепло приняли картину режиссера Фрэнка Дарабонта. Она получила семь номинаций на «Оскар», а еще ее нередко можно увидеть на верхних строчках рейтингов лучших фильмов всех времен. Смотреть «Побег из Шоушенка» стоит, если вы соскучились по доброму жизнеутверждающему кино.



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