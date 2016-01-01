По соображениям совести
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По соображениям совести

По соображениям совести (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.62016, Hacksaw Ridge
Драмы, Военные133 мин18+

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Сюжет

Фильм «По соображениям совести» — история о человеке, который вынужден сделать нелегкий выбор и отказаться от любого оружия. Военная драма Мэла Гибсона.

В центре сюжета — военный врач, который отказывается использовать оружие по религиозным и моральным соображениям, так как в молодости он чуть не застрелил своего отца. Фильм обращается к важнейшим вопросам нравственности, чести и долга перед собой и окружающими. Он заставляет зрителя задуматься о том, что для каждого из нас имеет большее значение: собственное благополучие или справедливость.

«По соображениям совести» — это картина, которая вызывает споры о том, что такое правильное поведение в сложных ситуациях. Фильм показывает, что решения, принятые ради справедливости и чести, приносят невыносимые трудности и потери, но самое важное — оставаться верным себе. Смотреть «По соображениям совести» в хорошем качестве вы можете на онлайн-видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
США, Австралия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Исторические, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По соображениям совести»