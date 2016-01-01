По соображениям совести (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «По соображениям совести» — история о человеке, который вынужден сделать нелегкий выбор и отказаться от любого оружия. Военная драма Мэла Гибсона.
В центре сюжета — военный врач, который отказывается использовать оружие по религиозным и моральным соображениям, так �как в молодости он чуть не застрелил своего отца. Фильм обращается к важнейшим вопросам нравственности, чести и долга перед собой и окружающими. Он заставляет зрителя задуматься о том, что для каждого из нас имеет большее значение: собственное благополучие или справедливость.
«По соображениям совести» — это картина, которая вызывает споры о том, что такое правильное поведение в сложных ситуациях. Фильм показывает, что решения, принятые ради справедливости и чести, приносят невыносимые трудности и потери, но самое важное — оставаться верным себе. Смотреть «По соображениям совести» в хорошем качестве вы можете на онлайн-видеосервисе Wink.
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Информация
СтранаСША, Австрал�ия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Эндрю
Гарфилд
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актриса
Тереза
Палмер
- Актёр
Люк
Брейси
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- РГАктриса
Рэйчел
Гриффитс
- НБАктёр
Натаниэль
Бузолич
- Актёр
Ричард
Роксбург
- ФДАктёр
Фирэсс
Дирани
- РШСценарист
Роберт
Шенккан
- ЭНСценарист
Эндрю
Найт
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быковский
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ДНАктриса дубляжа
Диана
Надервель
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- ЛГХудожница
Лиззи
Гардинер
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- СДОператор
Саймон
Дагган
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс