По соображениям совести (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «По соображениям совести» — история о человеке, который вынужден сделать нелегкий выбор и отказаться от любого оружия. Военная драма Мэла Гибсона.



В центре сюжета — военный врач, который отказывается использовать оружие по религиозным и моральным соображениям, так �как в молодости он чуть не застрелил своего отца. Фильм обращается к важнейшим вопросам нравственности, чести и долга перед собой и окружающими. Он заставляет зрителя задуматься о том, что для каждого из нас имеет большее значение: собственное благополучие или справедливость.



«По соображениям совести» — это картина, которая вызывает споры о том, что такое правильное поведение в сложных ситуациях. Фильм показывает, что решения, принятые ради справедливости и чести, приносят невыносимые трудности и потери, но самое важное — оставаться верным себе. Смотреть «По соображениям совести» в хорошем качестве вы можете на онлайн-видеосервисе Wink.



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