Пленницы (фильм, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
На что готов пойти отец ради своего ребенка? Криминальная драма Дени Вильнева о родителях пропавших детей.
День Благодарения перестает быть праздничным для семьи Доверов, когда их маленькую дочь похищают вместе с подругой. Келлер Довер в отчаянии, ведь никто не видел, как Анна и Джой пропали. Единственная зацепка — фургон, остановившийся рядом с домом в тот день. Ведущий дело полицейский арестовывает водителя, но тот оказывается не в состоянии что-либо прояснить. Довер в ярости; недовольный работой детектива, он решает вмешаться, начать собственное расследование и добиться правды во что бы то ни стало.
Чем закончится самоуправство отца на грани срыва? Куда его приведут поиски Анны и Джой, узнаете в триллере «Пленницы». Смотреть онлайн в хорошем качестве фильм с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом можно на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дени
Вильнёв
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актриса
Мария
Белло
- Актёр
Терренс
Ховард
- Актриса
Мелисса
Лео
- Актёр
Пол
Дано
- ДМАктёр
Дилан
Миннетт
- ЗСАктриса
Зои
Соул
- ЭГАктриса
Эрин
Герасимович
- АГСценарист
Аарон
Гузиковский
- Продюсер
Кира
Дэвис
- Продюсер
Бродерик
Джонсон
- Продюсер
Эндрю
А. Косов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ЙЙКомпозитор
Йохан
Йоханнссон