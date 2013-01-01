Пленницы
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Пленницы

Пленницы (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.02013, Prisoners
Триллеры146 мин18+

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Сюжет

На что готов пойти отец ради своего ребенка? Криминальная драма Дени Вильнева о родителях пропавших детей.

День Благодарения перестает быть праздничным для семьи Доверов, когда их маленькую дочь похищают вместе с подругой. Келлер Довер в отчаянии, ведь никто не видел, как Анна и Джой пропали. Единственная зацепка — фургон, остановившийся рядом с домом в тот день. Ведущий дело полицейский арестовывает водителя, но тот оказывается не в состоянии что-либо прояснить. Довер в ярости; недовольный работой детектива, он решает вмешаться, начать собственное расследование и добиться правды во что бы то ни стало.

Чем закончится самоуправство отца на грани срыва? Куда его приведут поиски Анны и Джой, узнаете в триллере «Пленницы». Смотреть онлайн в хорошем качестве фильм с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом можно на платформе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пленницы»

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