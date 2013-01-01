Пленницы (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

На что готов пойти отец ради своего ребенка? Криминальная драма Дени Вильнева о родителях пропавших детей.



День Благодарения перестает быть праздничным для семьи Доверов, когда их маленькую дочь похищают вместе с подругой. Келлер Довер в отчаянии, ведь никто не видел, как Анна и Джой пропали. Единственная зацепка — фургон, остановившийся рядом с домом в тот день. Ведущий дело полицейский арестовывает водителя, но тот оказывается не в состоянии что-либо прояснить. Довер в ярости; недовольный работой детектива, он решает вмешаться, начать собственное расследование и добиться правды во что бы то ни стало.



Чем закончится самоуправство отца на грани срыва? Куда его приведут поиски Анны и Джой, узнаете в триллере «Пленницы». Смотреть онлайн в хорошем качестве фильм с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом можно на платформе Wink.



Пленницы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.