Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины»

Режиссёры

Гор Вербински

Gore Verbinski
Режиссёр

Актёры

Джонни Депп

Johnny Depp
АктёрJack Sparrow
Джеффри Раш

Geoffrey Rush
АктёрBarbossa
Орландо Блум

Orlando Bloom
АктёрWill Turner
Кира Найтли

Keira Knightley
АктрисаElizabeth Swann
Джек Девенпорт

Jack Davenport
АктёрNorrington
Кевин Макнэлли

Kevin McNally
АктёрJoshamee Gibbs (в титрах: Kevin R. McNally)
Джонатан Прайс

Jonathan Pryce
АктёрGovernor Weatherby Swann
Ли Аренберг

Lee Arenberg
АктёрPintel
Макензи Крук

Mackenzie Crook
АктёрRagetti
Дэвид Бэйли

David Bailie
АктёрCotton

Сценаристы

Тед Эллиот

Ted Elliott
Сценарист
Терри Россио

Terry Rossio
Сценарист
Стюарт Битти

Stuart Beattie
Сценарист
Джей Уолперт

Jay Wolpert
Сценарист

Продюсеры

Джерри Брукхаймер

Jerry Bruckheimer
Продюсер
Брюс Хендрикс

Bruce Hendricks
Продюсер
Чад Оман

Chad Oman
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Баргман

Актёр дубляжа
Виктор Костецкий

Актёр дубляжа
Андрей Зайцев

Актёр дубляжа
Евгения Игумнова

Актриса дубляжа
Евгений Дятлов

Актёр дубляжа

Художники

Дерек Р. Хилл

Derek R. Hill
Художник
Пенни Роуз

Penny Rose
Художница
Ларри Диас

Larry Dias
Художник

Монтажёры

Стивен Е. Ривкин

Stephen E. Rivkin
Монтажёр
Артур Шмидт

Arthur Schmidt
Монтажёр
Крэйг Вуд

Craig Wood
Монтажёр

Операторы

Дариуш Вольски

Dariusz Wolski
Оператор

Композиторы

Клаус Бадельт

Klaus Badelt
Композитор