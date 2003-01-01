Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (фильм, 2003) смотреть онлайн

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» — первая часть популярной пиратской саги, фильм получил 5 номинаций «Оскара». Главные роли исполняют Джонни Депп и Джеффри Раш.



Весельчаку и балагуру, капитану Джеку Воробью приходится решать серьезные проблемы, связанные с появлением на горизонте его заклятого врага Барбароссы. Сначала Джек остается без корабля и команды, а затем узнает, что Порт-Ройал захвачен пиратами. Более того, они похитили губернаторскую дочь. Теперь Уилл Тернер, друг детства девушки, объединяется с пиратом-авантюристом, чтобы вернуть корабль и спасти Элизабет Свонн. Вместе они отправляются на поиски «Черной жемчужины», только еще не знают, что новый капитан корабля связан проклятием: ночью в мерцании луны он и его команда превращаются в бессмертных скелетов.



Смогут ли герои снять проклятие и спасти Элизабет?



