Отпетые мошенники
Актёры и съёмочная группа фильма «Отпетые мошенники»

Режиссёры

Эрик Беснард

Eric Besnard
Режиссёр

Актёры

Жан Дюжарден

Jean Dujardin
АктёрCash
Жан Рено

Jean Reno
АктёрMaxime - Dubreuil
Валерия Голино

Valeria Golino
АктрисаJulia
Алис Тальони

Alice Taglioni
АктрисаGarance
Франсуа Берлеан

François Berléand
АктёрFrançois
Кэролайн Пруст

Caroline Proust
АктрисаLéa
Самир Гесми

Samir Guesmi
АктёрFred - le marin
Сирил Коутон

Cyril Couton
АктёрMickey
Эрик Эбони

Eriq Ebouaney
АктёрLetallec
Киран Хайндс

Ciarán Hinds
АктёрBarnes

Сценаристы

Эрик Беснард

Eric Besnard
Сценарист

Продюсеры

Патрис Леду

Patrice Ledoux
Продюсер
Вишну Хари

Hari Vishnu
Продюсер
Люк Босси

Luc Bossi
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Рудольф Панков

Актёр дубляжа

Художники

Мадлин Фонтен

Madeline Fontaine
Художница

Монтажёры

Кристоф Пинель

Christophe Pinel
Монтажёр

Композиторы

Жан-Мишель Бернар

Jean-Michel Bernard
Композитор