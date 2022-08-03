Отпетые мошенники
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Отпетые мошенники

Отпетые мошенники (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.22008, Ca$h
Комедия, Криминал98 мин18+

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О фильме

Удачливый аферист Кэш — на крючке у полиции. Лейтенант Джулия Молина, которая занимается его делом, ведет свою игру. Ей хочется занять место главы полиции, а для этого Молине необходимо поймать «крупную рыбу». Кэш приводит еe к известному жулику Максиму — Королю воров, который недавно вернулся в Париж.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отпетые мошенники»