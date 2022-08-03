Отпетые мошенники (фильм, 2008) смотреть онлайн

Удачливый аферист Кэш — на крючке у полиции. Лейтенант Джулия Молина, которая занимается его делом, ведет свою игру. Ей хочется занять место главы полиции, а для этого Молине необходимо поймать «крупную рыбу». Кэш приводит еe к известному жулику Максиму — Королю воров, который недавно вернулся в Париж.

