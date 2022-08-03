Отпетые мошенники (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.22008, Ca$h
Комедия, Криминал98 мин18+
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О фильме
Удачливый аферист Кэш — на крючке у полиции. Лейтенант Джулия Молина, которая занимается его делом, ведет свою игру. Ей хочется занять место главы полиции, а для этого Молине необходимо поймать «крупную рыбу». Кэш приводит еe к известному жулику Максиму — Королю воров, который недавно вернулся в Париж.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эрик
Беснард
- Актёр
Жан
Дюжарден
- Актёр
Жан
Рено
- Актриса
Валерия
Голино
- АТАктриса
Алис
Тальони
- ФБАктёр
Франсуа
Берлеан
- КПАктриса
Кэролайн
Пруст
- СГАктёр
Самир
Гесми
- СКАктёр
Сирил
Коутон
- Актёр
Эрик
Эбони
- Актёр
Киран
Хайндс
- ЭБСценарист
Эрик
Беснард
- ПЛПродюсер
Патрис
Леду
- ВХПродюсер
Вишну
Хари
- ЛБПродюсер
Люк
Босси
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- МФХудожница
Мадлин
Фонтен
- КПМонтажёр
Кристоф
Пинель
- ЖБКомпозитор
Жан-Мишель
Бернар