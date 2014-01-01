Отель «Гранд Будапешт» (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Консьерж и портье в водовороте комичных приключений. Рэйф Файнс, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди и Тильда Суинтон в комедии Уэса Андерсона, взявшей четыре «Оскара».



В вымышленной стране под названием Зубровка среди гор величаво стоит отель «Гранд Будапешт». Легендарный консьерж по имени Густав на протяжении многих лет был свидетелем множества политических, культурных и религиозных скандалов. Так однажды Густав становится наследником бесценной картины эпохи Возрождения, которую ему завещает умирающая постоялица отеля. Сын-аристократ, недовольный решением покойной дамы, начинает охоту за несчастным консьержем. И тут на помощь Густаву приходит юный портье Мустафа Зеро — вместе героям предстоит столкнуться с чередой невероятных и опасных, но увлекательных приключений.



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