Отель «Гранд Будапешт» (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Консьерж и портье в водовороте комичных приключений. Рэйф Файнс, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди и Тильда Суинтон в комедии Уэса Андерсона, взявшей четыре «Оскара».
В вымышленной стране под названием Зубровка среди гор величаво стоит отель «Гранд Будапешт». Легендарный консьерж по имени Густав на протяжении многих лет был свидетелем множества политических, культурных и религиозных скандалов. Так однажды Густав становится наследником бесценной картины эпохи Возрождения, которую ему завещает умирающая постоялица отеля. Сын-аристократ, недовольный решением покойной дамы, начинает охоту за несчастным консьержем. И тут на помощь Густаву приходит юный портье Мустафа Зеро — вместе героям предстоит столкнуться с чередой невероятных и опасных, но увлекательных приключений.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Уэс
Андерсон
- Актёр
Рэйф
Файнс
- ТРАктёр
Тони
Револори
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Эдвард
Нортон
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- А�ктёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- Актриса
Тильда
Суинтон
- СЦСценарист
Стефан
Цвейг
- Сценарист
Уэс
Андерсон
- ХГСценарист
Хьюго
Гиннесс
- Продюсер
Уэс
Андерсон
- Продюсер
Джереми
Доусон
- СРПродюсер
Стивен
Рейлс
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Актёр дубляжа
Виктор
Вержбицкий
- ЕБАктёр дубляжа
Евгений
Березкин
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ДСХудожник
Джералд
Салливан
- Художница
Милена
Канонеро
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- АДКомпозитор
Александр
Деспла