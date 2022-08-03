Особо опасны (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Savages
Боевик, Триллер135 мин18+
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О фильме
Молодые миллионеры Бен и Чон ведут дела на побережье Калифорнии. Бен — выдающийся ботаник и талантливый бизнесмен, Чон — мастер возвращения долгов и борьбы с конкурентами. В их работе много сложных моментов, ведь они выращивают лучшую в мире траву.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актёр
Демиан
Бичир
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- Актёр
Шей
Уигэм
- ШССценарист
Шейн
Салерно
- Сценарист
Оливер
Стоун
- ДУСценарист
Дон
Уинслоу
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- ЭКПродюсер
Эрик
Копелофф
- ТАПродюсер
Тодд
Арноу
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ННХудожница
Нэнси
Най
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- АММонтажёр
Алекс
Маркес
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел