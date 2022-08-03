Особо опасны (фильм, 2012) смотреть онлайн

Молодые миллионеры Бен и Чон ведут дела на побережье Калифорнии. Бен — выдающийся ботаник и талантливый бизнесмен, Чон — мастер возвращения долгов и борьбы с конкурентами. В их работе много сложных моментов, ведь они выращивают лучшую в мире траву.

