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Особо опасны

Особо опасны (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Savages
Боевик, Триллер135 мин18+

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О фильме

Молодые миллионеры Бен и Чон ведут дела на побережье Калифорнии. Бен — выдающийся ботаник и талантливый бизнесмен, Чон — мастер возвращения долгов и борьбы с конкурентами. В их работе много сложных моментов, ведь они выращивают лучшую в мире траву.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Особо опасны»