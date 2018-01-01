Актёры и съёмочная группа фильма «Опекун»
Актёры
АктёрМиша Короедов
Александр Збруев
АктёрТебеньков
Георгий Вицин
АктрисаЛюбовь Петровна
Клара Лучко
АктрисаАнтонина Ивановна Прокопчук
Ирина Мурзаева
АктёрМитрий Прокопыч Самородов
Константин Сорокин
АктёрОмар Леванович
Гурген Тонунц
АктёрСаша
Валентин Грачёв
АктрисаТата
Муза Крепкогорская
АктёрКирилл Иванович
Евгений Тетерин
АктёрКостя
Герман Качин
АктёрВова Фирсов
Владимир Диянов
Актёрмилиционер
Алексей Бахарь
Актёрмилиционер
Станислав Бородокин
Актёрпассажир с чемоданом и скрипкой
Эммануил Геллер
Актёрводитель аварийки
Юрий Киреев
Актрисасудья
Нина Агапова
Актрисаженщина в универмаге
Светлана Коновалова
Актёрхулиган
Игорь Кузнецов
Актёрпожилой рабочий
Григорий Михайлов
Актёрработник завода
Олег Мокшанцев
Актрисасоседка покойной тетушки Тебенькова
Мария Виноградова
АктёрПарамонов
Иван Парамонов
Актёрхулиган
Семен Сафонов
Актёр
Л. Тартаковский
Актёрпродавец овощей
Леонид Чубаров
Актёртелеведущий
Владимир Ферапонтов
АктёрГорохов
Григорий Шпигель
АктёрКиреев
Ян Янакиев
Актёрсосед Самородова
Владимир Пицек
Актрисасоседка Самородова
Анна Павлова
Актёр
Владимир Козелков
Актёрпредседатель райисполкома Забалуйска
Николай Сморчков
Актрисапевица с ансамблем на танцплощадке
Лариса Мондрус
Актёр