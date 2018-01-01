Wink
Опекун
Актёры и съёмочная группа фильма «Опекун»

Режиссёры

Эдгар Ходжикян

Режиссёр
Альберт С. Мкртчян

Режиссёр

Актёры

Александр Збруев

АктёрМиша Короедов
Георгий Вицин

АктёрТебеньков
Клара Лучко

АктрисаЛюбовь Петровна
Ирина Мурзаева

АктрисаАнтонина Ивановна Прокопчук
Константин Сорокин

АктёрМитрий Прокопыч Самородов
Гурген Тонунц

АктёрОмар Леванович
Валентин Грачёв

АктёрСаша
Муза Крепкогорская

АктрисаТата
Евгений Тетерин

АктёрКирилл Иванович
Герман Качин

АктёрКостя
Владимир Диянов

АктёрВова Фирсов
Алексей Бахарь

Актёрмилиционер
Станислав Бородокин

Актёрмилиционер
Эммануил Геллер

Актёрпассажир с чемоданом и скрипкой
Юрий Киреев

Актёрводитель аварийки
Нина Агапова

Актрисасудья
Светлана Коновалова

Актрисаженщина в универмаге
Игорь Кузнецов

Актёрхулиган
Григорий Михайлов

Актёрпожилой рабочий
Олег Мокшанцев

Актёрработник завода
Мария Виноградова

Актрисасоседка покойной тетушки Тебенькова
Иван Парамонов

АктёрПарамонов
Семен Сафонов

Актёрхулиган
Л. Тартаковский

Актёр
Леонид Чубаров

Актёрпродавец овощей
Владимир Ферапонтов

Актёртелеведущий
Григорий Шпигель

АктёрГорохов
Ян Янакиев

АктёрКиреев
Владимир Пицек

Актёрсосед Самородова
Анна Павлова

Актрисасоседка Самородова
Владимир Козелков

Актёр
Николай Сморчков

Актёрпредседатель райисполкома Забалуйска
Лариса Мондрус

Актрисапевица с ансамблем на танцплощадке
Валерий Лысенков

Актёр

Продюсеры

Евгения Нагорная

Продюсер

Монтажёры

Татьяна Лихачева

Монтажёр

Операторы

Михаил Коропцов

Оператор

Композиторы

Павел Аедоницкий

Композитор