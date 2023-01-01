Актёры и съёмочная группа фильма «Охранник»
Актёры
АктёрPete Garrison
Майкл ДугласMichael Douglas
АктёрDavid Breckinridge
Кифер СазерлендKiefer Sutherland
АктрисаJill Marin
Ева ЛонгорияEva Longoria
АктёрWilliam Montrose
Мартин ДонованMartin Donovan
АктёрThe Handler
Ричи КостерRitchie Coster
Актриса1st Lady Sarah Ballentine
Ким БейсингерKim Basinger
АктрисаNational Security Advisor
Блэр БраунBlair Brown
АктёрPresident Ballentine
Дэвид РашDavid Rasche
АктрисаCindy Breckinridge
Кристин ЛеманKristin Lehman
АктёрWalter Xavier