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Фильмы
Охранник
Актёры и съёмочная группа фильма «Охранник»

Актёры и съёмочная группа фильма «Охранник»

Актёры

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Michael Douglas
АктёрPete Garrison
Кифер Сазерленд

Кифер Сазерленд

Kiefer Sutherland
АктёрDavid Breckinridge
Ева Лонгория

Ева Лонгория

Eva Longoria
АктрисаJill Marin
Мартин Донован

Мартин Донован

Martin Donovan
АктёрWilliam Montrose
Ричи Костер

Ричи Костер

Ritchie Coster
АктёрThe Handler
Ким Бейсингер

Ким Бейсингер

Kim Basinger
Актриса1st Lady Sarah Ballentine
Блэр Браун

Блэр Браун

Blair Brown
АктрисаNational Security Advisor
Дэвид Раш

Дэвид Раш

David Rasche
АктёрPresident Ballentine
Кристин Леман

Кристин Леман

Kristin Lehman
АктрисаCindy Breckinridge
Рейнор Шайни

Рейнор Шайни

Raynor Scheine
АктёрWalter Xavier

Сценаристы

Джордж Нолфи

Джордж Нолфи

George Nolfi
Сценарист
Джералд Петевич

Джералд Петевич

Gerald Petievich
Сценарист

Продюсеры

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Michael Douglas
Продюсер
Марси Дрогин

Марси Дрогин

Marcy Drogin
Продюсер
Арнон Милчен

Арнон Милчен

Arnon Milchan
Продюсер
Билл Карраро

Билл Карраро

Bill Carraro
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Богданов

Владимир Богданов

Актёр дубляжа
Валерий Кухарешин

Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Анна Гелл�ер

Анна Геллер

Актриса дубляжа
Артем Цыпин

Артем Цыпин

Актёр дубляжа
Станислав Концевич

Станислав Концевич

Актёр дубляжа

Художники

Рокко Маттео

Рокко Маттео

Rocco Matteo
Художник
Эллен Мирожник

Эллен Мирожник

Ellen Mirojnick
Художница

Монтажёры

Синди Молло

Синди Молло

Cindy Mollo
Монтажёр

Операторы

Габриель Беристайн

Габриель Беристайн

Gabriel Beristain
Оператор

Композиторы

Кристоф Бек

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор