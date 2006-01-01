Охранник (фильм, 2006) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Охранник» 2006 года — криминальный триллер, в съемках которого приняли участие такие звезды кинематографа, как Майкл Дуглас, Кифер Сазерленд, Ева Лонгория и Ким Бейсингер.
Ветеран Секретной службы США Пит Гаррисон узнает о готовящемся покушении на президента. А еще ему �становится известно, что в охране главы государства завелся предатель. Однако его собственный роман с первой леди и неудачный тест на детекторе лжи делают Гаррисона главным подозреваемым. Вынужденный скрываться от своих же коллег, агент начинает собственное расследование, чтобы очистить репутацию и предотвратить убийство.
Любителям политических триллеров, детективов и напряженных драм будет интересно смотреть фильм «Охранник». В конце концов, немногие картины так подробно показывают работу Секретной службы и внутреннюю систему охраны президента США.
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ЖанрБоевик
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- Актриса
Ева
Лонгория
- Актёр
Мартин
Донован
- РКАктёр
Ричи
Костер
- Актриса
Ким
Бейсингер
- ББАктриса
Блэр
Браун
- ДРАктёр
Дэвид
Раш
- КЛАктриса
Кристин
Леман
- РШАктёр
Рейнор
Шайни
- ДНСценарист
Джордж
Нолфи
- ДПСценарист
Джералд
Петевич
- Продюсер
Майкл
Дуглас
- МДПродюсер
Марси
Дрогин
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Билл
Карраро
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Богданов
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- АЦАктёр дубляжа
Артем
Цыпин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- РМХудожник
Рокко
Маттео
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- СММонтажёр
Синди
Молло
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек