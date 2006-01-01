Охранник (фильм, 2006) смотреть онлайн

Фильм «Охранник» 2006 года — криминальный триллер, в съемках которого приняли участие такие звезды кинематографа, как Майкл Дуглас, Кифер Сазерленд, Ева Лонгория и Ким Бейсингер.



Ветеран Секретной службы США Пит Гаррисон узнает о готовящемся покушении на президента. А еще ему �становится известно, что в охране главы государства завелся предатель. Однако его собственный роман с первой леди и неудачный тест на детекторе лжи делают Гаррисона главным подозреваемым. Вынужденный скрываться от своих же коллег, агент начинает собственное расследование, чтобы очистить репутацию и предотвратить убийство.



Любителям политических триллеров, детективов и напряженных драм будет интересно смотреть фильм «Охранник». В конце концов, немногие картины так подробно показывают работу Секретной службы и внутреннюю систему охраны президента США.



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