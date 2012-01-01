Охотники на ведьм
Wink
Фильмы
Охотники на ведьм

Охотники на ведьм (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.22012, Hansel & Gretel: Witch Hunters
Ужасы, Боевик84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Охотники на ведьм» смотреть на Wink можно в хорошем качестве: черная комедия по мотивам сказки «Гензель и Гретель» от Томми Вирколы.

Брутальная и стильная интерпретация сказки Братьев Гримм. Брат и сестра оказываются в лесу и попадают в пряничный домик к злой ведьме. Однако в критический момент выясняется, что оба они иммунны к колдовству, и детям удается победить старуху. Много лет спустя они станут профессиональными охотниками на ведьм, методично искореняющими колдуний по всей Европе. Однако в процессе им придется узнать много тайн о своем происхождении и обрести новые силы.

Интересно, как норвежский режиссер интерпретировал классическую сказку? Безумный фэнтезийный боевик «Охотники на ведьм» доступен на Wink в хорошем качестве.

Страна
США, Германия
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники на ведьм»