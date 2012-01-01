Охотники на ведьм (фильм, 2012) смотреть онлайн

Фильм «Охотники на ведьм» смотреть на Wink можно в хорошем качестве: черная комедия по мотивам сказки «Гензель и Гретель» от Томми Вирколы.



Брутальная и стильная интерпретация сказки Братьев Гримм. Брат и сестра оказываются в лесу и попадают в пряничный домик к злой ведьме. Однако в критический момент выясняется, что оба они иммунны к колдовству, и детям удается победить старуху. Много лет спустя они станут профессиональными охотниками на ведьм, методично искореняющими колдуний по всей Европе. Однако в процессе им придется узнать много тайн о своем происхождении и обрести новые силы.



Интересно, как норвежский режиссер интерпретировал классическую сказку? Безумный фэнтезийный боевик «Охотники на ведьм» доступен на Wink в хорошем качестве.

