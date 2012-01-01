Охотники на ведьм (фильм, 2012) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Охотники на ведьм» смотреть на Wink можно в хорошем качестве: черная комедия по мотивам сказки «Гензель и Гретель» от Томми Вирколы.
Брутальная и стильная интерпретация сказки Братьев Гримм. Брат и сестра оказываются в лесу и попадают в пряничный домик к злой ведьме. Однако в критический момент выясняется, что оба они иммунны к колдовству, и детям удается победить старуху. Много лет спустя они станут профессиональными охотниками на ведьм, методично искореняющими колдуний по всей Европе. Однако в процессе им придется узнать много тайн о своем происхождении и обрести новые силы.
Интересно, как норвежский режиссер интерпретировал классическую сказку? Безумный фэнтезийный боевик «Охотники на ведьм» доступен на Wink в хорошем качестве.
- Режиссёр
Томми
Виркола
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актриса
Джемма
Артертон
- Актриса
Фамке
Янссен
- ПВАктриса
Пихла
Виитала
- ТМАктёр
Томас
Манн
- ДМАктёр
Дерек
Мирс
- Актёр
Петер
Стормаре
- БСАктёр
Бьорн
Сундквист
- РБАктёр
Райнер
Бок
- Актёр
Робин
Аткин Даунс
- Сценарист
Томми
Виркола
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ВГСценарист
Вильгельм
Гримм
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Бо
Флинн
- Продюсер
Адам
Маккей
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АОХудожник
Андреас
Ольсхаусен
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- БХХудожник
Бернхард
Хенрих
- МБОператор
Майкл
Бонвилейн
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон