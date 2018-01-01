Биография

Робин Аткин Даунс – актер кино и дубляжа, режиссер, композитор, родился 6 сентября 1976 года. Фильмография насчитывает более 125 полнометражных кинокартин и сериалов. Актер больше известен своими ролями закадрового озвучивания анимационных фильмов, его голосом говорят персонажи таких мультфильмов, как «Великий Человек-паук», «Как приручить дракона», «Утиные истории», «Холодное сердце» и др. Актер родился в Лондоне, в настоящее время живет в Лос-Анджелесе. Свою кинокарьеру он начал с телевизионных проектов. Дебютным фильмом Робина Аткина Даунса стала многосерийная молодежная мелодрама «Беверли-Хиллз 90210». Затем актер снялся в сериале «Вавилон 5». В 1998 году участвовал в съемках полнометражного фантастического боевика «Вавилон 5: Начало». Параллельно работал как актер дубляжа. Озвучивал лондонцев в мультипликационном сериале «Симпсоны». В 2004 году актер снялся в сериале «Красавцы». В 2005 году на экраны вышел сериал «Мыслить как преступник» с участием актера. В 2010 году одного из персонажей он озвучивал в мультфильме «Как приручить дракона». Анимационный фильм получил номинации на «Оскар», BAFTA и «Золотой Глобус», премию «Энни» и приз Венецианского кинофестиваля.