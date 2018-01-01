Биография

Норвежский актер, режиссер, сценарист и монтажер Томми Виркола родился 6 декабря 1979 года в небольшом населенной коммуне Альта на самом севере страны. О детстве известной личности известно немного, обычное детство обычного северного городка. Свою карьеру начал в 2006 году, а уже в 2007 году стал известен своей кинопародией на «Убить Билла» Тарантино – фильм Томми Виркола «Убить Булью», монтаж которого был сделан самим автором. Как генератор идеи и сценарист с 2012 года сериала «Адский фьорд». Но наибольшую известность получил фильм режиссера Томми Виркола «Операция "Мертвый снег"», снятый в редкой для кино форме – комедийный хоррор. Здесь проявился уникальный талант сценариста и постановщика. Комедии, ужасы и боевики стали его визитной карточкой, слившись воедино. Актерские роли Томми Виркола в фильмах «Операция "Мертвый снег"», «Убить Булью» и «Убить Булью – 2», «Пустые бочки» менее известны российскому зрителю, но также подчеркивают многогранность его таланта. Все-таки он более известен как сценарист и продюсер. В творческой коллекции Томми Виркола сценарии 11 фильмов, 5 актерских работ, в 8 фильмах он выступал режиссером и продюсером. Стоит отметить, что монтаж двух фильмов ему также удался.