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Охотники на гангстеров

Охотники на гангстеров (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Gangster Squad
Боевики108 мин18+

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Сюжет

Лос-Анджелес, 1949 год. Уроженец Бруклина, жестокий главарь банды Микки Коэн держит город в ежовых рукавицах, собирая «грязные» деньги от торговли наркотиками, оружием и проституции. Защищают его не только его же головорезы, но и находящиеся у него «на крючке» полиция и политики. И только небольшая группа сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса тайно пытается уничтожить преступный мир Коэна.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники на гангстеров»

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