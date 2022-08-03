Охотники на гангстеров
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Охотники на гангстеров

Охотники на гангстеров (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.92013, Gangster Squad
Боевик, Триллер108 мин18+

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О фильме

Лос-Анджелес, 1949 год. Уроженец Бруклина, жестокий главарь банды Микки Коэн держит город в ежовых рукавицах, собирая «грязные» деньги от торговли наркотиками, оружием и проституции. Защищают его не только его же головорезы, но и находящиеся у него «на крючке» полиция и политики. И только небольшая группа сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса тайно пытается уничтожить преступный мир Коэна.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники на гангстеров»