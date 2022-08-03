Охотники на гангстеров (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.92013, Gangster Squad
Боевик, Триллер108 мин18+
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О фильме
Лос-Анджелес, 1949 год. Уроженец Бруклина, жестокий главарь банды Микки Коэн держит город в ежовых рукавицах, собирая «грязные» деньги от торговли наркотиками, оружием и проституции. Защищают его не только его же головорезы, но и находящиеся у него «на крючке» полиция и политики. И только небольшая группа сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса тайно пытается уничтожить преступный мир Коэна.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Рубен
Фляйшер
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актёр
Шон
Пенн
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актёр
Ник
Нолти
- Актёр
Энтони
Маки
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актриса
Мирей
Инос
- Продюсер
Дэн
Линь
- КМПродюсер
Кевин
МакКормик
- МТПродюсер
Майкл
Тадросс
- Продюсер
Брюс
Берман
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ДБОператор
Дион
Биби
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски