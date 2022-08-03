Лос-Анджелес, 1949 год. Уроженец Бруклина, жестокий главарь банды Микки Коэн держит город в ежовых рукавицах, собирая «грязные» деньги от торговли наркотиками, оружием и проституции. Защищают его не только его же головорезы, но и находящиеся у него «на крючке» полиция и политики. И только небольшая группа сотрудников полицейского департамента Лос-Анджелеса тайно пытается уничтожить преступный мир Коэна.

