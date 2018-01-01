Wink
Фильмы
Одноклассники
Актёры и съёмочная группа фильма «Одноклассники»

Актёры и съёмочная группа фильма «Одноклассники»

Режиссёры

Деннис Дуган

Dennis Dugan
Режиссёр

Актёры

Адам Сэндлер

Adam Sandler
АктёрLenny Feder
Кевин Джеймс

Kevin James
АктёрEric Lamonsoff
Крис Рок

Chris Rock
АктёрKurt McKenzie
Дэвид Спейд

David Spade
АктёрMarcus Higgins
Роб Шнайдер

Rob Schneider
АктёрRob Hilliard
Сальма Хайек

Salma Hayek
АктрисаRoxanne Chase-Feder (в титрах: Salma Hayek Pinault)
Мария Белло

Maria Bello
АктрисаSally Lamonsoff
Майя Рудольф

Maya Rudolph
АктрисаDeanne McKenzie
Джойс Ван Паттен

Joyce Van Patten
АктрисаGloria
Эбони Джо-Энн

Ebony Jo-Ann
АктрисаMama Ronzoni

Сценаристы

Адам Сэндлер

Adam Sandler
Сценарист
Фред Вульф

Fred Wolf
Сценарист

Продюсеры

Бэрри Бернарди

Barry Bernardi
Продюсер
Аллен Коверт

Allen Covert
Продюсер
Джек Джиррапуто

Jack Giarraputo
Продюсер
Кевин Грэйди

Kevin Grady
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Михаил Георгиу

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Актёр дубляжа

Художники

Алан Ау

Alan Au
Художник
Эллен Люттер

Ellen Lutter
Художница

Монтажёры

Том Костэйн

Tom Costain
Монтажёр

Операторы

Тео ван де Санде

Theo van de Sande
Оператор

Композиторы

Руперт Грегсон-Уильямс

Rupert Gregson-Williams
Композитор