Однажды в Мексике: Отчаянный 2 (фильм, 2003) смотреть онлайн
7.92003, Once Upon a Time in Mexico
Боевики, Триллеры97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Этот фильм — продолжение истории о гитаристе Эль Марьячи. На этот раз он пытается помешать могущественному наркобарону Баррильо свергнуть президента Мексики.
Однажды в Мексике: Отчаянный 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской оз�вучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Микки
Рурк
- Акт�риса
Ева
Мендес
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ЭИАктёр
Энрике
Иглесиас
- МЛАктёр
Марко
Леонарди
- Актёр
Чич
Марин
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Сценарист
Роберт
Родригес
- КГПродюсер
Карлос
Гальярдо
- Продюсер
Роберт
Родригес
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- СДПродюсер
Сью
Джетт
- ПСАктёр дубляжа
Петр
Семак
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ГМХудожница
Грасьела
Масон
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- Оператор
Роберт
Родригес
- Композитор
Роберт
Родригес