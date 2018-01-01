Биография

Энрике Иглесиас — испанский певец, композитор и продюсер. Родился 8 мая 1975 года в Мадриде. Суперзвезда мирового масштаба с множеством хитов и миллионами проданных альбомов. С детства мечтал стать артистом, как и его отец — Хулио Иглесиас, но тот желал другой участи своему сыну. По желанию отца Энрике поступил на факультет бизнеса, однако продолжал подрабатывать как музыкант и вскоре начал надеяться на карьеру в музыке. Его дебютный альбом, который носит имя певца, вышел в 1995 году и принес ему мгновенный успех. С тех пор Иглесиас выпустил множество альбомов, включая Vivir, Cosas del amor, Insomniac, Euphoria и другие. Он также известен своими яркими сольными выступлениями и успешными мировыми турами, которые принесли ему множество наград и признания. Его песни занимали верхние места в чартах и покоряли сердца слушателей по всему миру. Энрике Иглесиас также снимался в кино — фильме «Однажды в Мексике», сериале «Как я встретил вашу маму». Его талант, страсть к музыке и теплое отношение к своей аудитории делают его одним из самых популярных и востребованных исполнителей на современной музыкальной сцене.