Бывший законник и индеец объединяются, чтобы вершить правосудие. Оригинальный вестерн от создателя «Пиратов Карибского моря».



Джон Рид был ответственным и педантичным юристом, пока визит в родной городок не изменил его взгляд на мир. Столкновение с беззаконием и произволом заставляет его присоединиться к брату, одному из местных рейнджеров. Во время нападения банды преступников весь отряд мстителей гибнет, но некий дух возвращает к жизни одного из них — Джона. Познакомившись с эксцентричным индейцем Тонто, Рид решает, что долг их обоих – продолжить дело погибших рейнджеров.



Куда тропа мести и борьбы за справедливость заведет эту парочку? Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер и Арми Хаммер в трагикомедии на основе легенд Дикого Запада — фильм «Одинокий рейнджер» 2013 года смотрите онлайн на Wink.

