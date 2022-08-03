Одинокий рейнджер (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Бывший законник и индеец объединяются, чтобы вершить правосудие. Оригинальный вестерн от создателя «Пиратов Карибского моря».
Джон Рид был ответственным и педантичным юристом, пока визит в родной городок не изменил его взгляд на мир. Столкновение с беззаконием и произволом заставляет его присоединиться к брату, одному из местных рейнджеров. Во время нападения банды преступников весь отряд мстителей гибнет, но некий дух возвращает к жизни одного из них — Джона. Познакомившись с эксцентричным индейцем Тонто, Рид решает, что долг их обоих – продолжить дело погибших рейнджеров.
Куда тропа мести и борьбы за справедливость заведет эту парочку? Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер и Арми Хаммер в трагикомедии на основе легенд Дикого Запада — фильм «Одинокий рейнджер» 2013 года смотрите онлайн на Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время143 мин / 02:23
Рейтинг
- Режиссёр
Гор
Вербински
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актёр
Том
Уилкинсон
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- БПАктёр
Брайант
Принц
- Актёр
Стивен
Рут
- Актёр
Леон
Риппи
- ДХСценарист
Джастин
Хэйс
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- ТРСценарист
Терри
Россио
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Гор
Вербински
- Продюсер
Джонни
Депп
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ДБХудожник
Джон
Билингтон
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хэйгуд
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- ББОператор
Боян
Бацелли
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер