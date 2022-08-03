Одинокий рейнджер
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Одинокий рейнджер

Одинокий рейнджер (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.72013, The Lone Ranger
Комедия, Приключения143 мин12+

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О фильме

Бывший законник и индеец объединяются, чтобы вершить правосудие. Оригинальный вестерн от создателя «Пиратов Карибского моря».

Джон Рид был ответственным и педантичным юристом, пока визит в родной городок не изменил его взгляд на мир. Столкновение с беззаконием и произволом заставляет его присоединиться к брату, одному из местных рейнджеров. Во время нападения банды преступников весь отряд мстителей гибнет, но некий дух возвращает к жизни одного из них — Джона. Познакомившись с эксцентричным индейцем Тонто, Рид решает, что долг их обоих – продолжить дело погибших рейнджеров.

Куда тропа мести и борьбы за справедливость заведет эту парочку? Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер и Арми Хаммер в трагикомедии на основе легенд Дикого Запада — фильм «Одинокий рейнджер» 2013 года смотрите онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
143 мин / 02:23

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одинокий рейнджер»