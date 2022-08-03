Пародийная комедия ужасов Режиссер — Дэвид Цукер В ролях: Энтони Андерсон, Крэйг Бирко, Чинги, Фил МакГроу, Кармен Электра, Крис Эллиот Журналистка Синди обнаруживает, что в ее доме обитает привидение маленького мальчика, и решает найти его убийцу. Вместе с тем инопланетяне пытаются захватить Землю, и Синди, чтобы остановить захватчиков, нужно раскрыть их тайну...

