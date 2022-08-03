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Очень страшное кино 4

Очень страшное кино 4 (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.52006, Scary Movie 4
Комедия79 мин18+

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О фильме

Пародийная комедия ужасов Режиссер — Дэвид Цукер В ролях: Энтони Андерсон, Крэйг Бирко, Чинги, Фил МакГроу, Кармен Электра, Крис Эллиот Журналистка Синди обнаруживает, что в ее доме обитает привидение маленького мальчика, и решает найти его убийцу. Вместе с тем инопланетяне пытаются захватить Землю, и Синди, чтобы остановить захватчиков, нужно раскрыть их тайну...

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшное кино 4»