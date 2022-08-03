Очень страшное кино 4 (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.52006, Scary Movie 4
Комедия79 мин18+
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О фильме
Пародийная комедия ужасов Режиссер — Дэвид Цукер В ролях: Энтони Андерсон, Крэйг Бирко, Чинги, Фил МакГроу, Кармен Электра, Крис Эллиот Журналистка Синди обнаруживает, что в ее доме обитает привидение маленького мальчика, и решает найти его убийцу. Вместе с тем инопланетяне пытаются захватить Землю, и Синди, чтобы остановить захватчиков, нужно раскрыть их тайну...
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Цукер
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актриса
Реджина
Холл
- Актёр
Крэйг
Бирко
- Актёр
Билл
Пуллман
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- Актёр
Лесли
Нильсен
- Актриса
Молли
Шеннон
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актёр
Крис
Эллиот
- КЭАктриса
Кармен
Электра
- ДАСценарист
Джим
Абрахамс
- ППСценарист
Пэт
Профт
- Сценарист
Крэйг
Мэйзин
- Сценарист
Шон
Уайанс
- Продюсер
Крэйг
Мэйзин
- РКПродюсер
Роберт
К. Уайсс
- ФДПродюсер
Фил
Дорнфелд
- ГГПродюсер
Грэйс
Гилрой
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- ТЭОператор
Томас
Э. Экермен
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Л. Винейбл