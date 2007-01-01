Очень эпическое кино (фильм, 2007) смотреть онлайн
6.62007, Epic Movie
Фэнтези, Приключения81 мин18+
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Сюжет
В центре фильма четыре не слишком молодые сироты: один воспитан куратором Лувра (где скрывается убийца-альбинос), другой сбежал из мексиканской борьбы «libre», третий недавно стал жертвой змей на борту, а четвертый…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
3.2 КиноПоиск
2.4 IMDb
- Режиссёр
Джейсон
Фридберг
- Режиссёр
Аарон
Зельцер
- КПАктёр
Кэл
Пенн
- АКАктёр
Адам
Кэмпбелл
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Джейма
Мейс
- ФЧАктриса
Фон
Чэмберс Уоткинс
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- ТКАктёр
Тони
Кокс
- Актёр
Эктор
Хименес
- ДХАктёр
Даррел
Хэммонд
- КЭАктриса
Кармен
Электра
- Сценарист
Джейсон
Фридберг
- Сценарист
Аарон
Зельцер
- Продюсер
Пол
Шифф
- Продюсер
Джейсон
Фридберг
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- ЯИАктёр дубляжа
Ярослав
Иванов
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- ДАХудожник
Дэниэл
А. Ломино
- ШМОператор
Шон
Морер
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр