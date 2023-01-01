Биография

Эктор Хименес, полное имя Эктор Хименес Гудиньо, — мексиканский актер и продюсер, известный своими яркими ролями в комедийных фильмах и телесериалах. Родился в Тихуане 14 декабря 1973 года. Начал свой творческий путь в местных театральных коллективах, где провел восемь лет, совершенствуя актерское мастерство. Желая выйти за рамки локальных сцен, он переехал в Мехико и присоединился к швейцарской театральной труппе в качестве театрального клоуна. Карьера в кино Эктора Хименеса стартовала в 1992 году с участием в ленте «Выживание», но настоящая популярность пришла после исполнения роли в культовой комедии «Суперначо». Этот образ принес Хименесу широкое признание и открыл двери в Голливуд. Затем он появился в таких проектах, как «Реальные кабаны» и «Очень эпическое кино». В 2007 году получил номинацию на MTV Movie Awards за выдающуюся сцену драки. Помимо кино, Эктор проявил себя в детской программе Yo Gabba Gabba! на канале Nick Jr., где участвовал в рубрике «Танцуй, танцуй». В последующие годы он продолжил активно сниматься. Среди его заметных работ — «Господа Бронко», «Акулосьминог», и «Скрытая Луна». Сыграл в фильме «Мегалодон» и сериале «Кто убил Сару?».