Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.82009, Cloudy with a Chance of Meatballs
Мультфильм86 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Главный герой мультфильма — странный ученый Флинт Локвуд, который всегда хотел изобрести что-то такое, что сделает его родной городок счастливым. И вот, у него получилось! Еды теперь хватает всем, и она просто падает с неба, создавая новые пейзажи вокруг: можно любоваться закатом с живописных холмов из фруктового желе. Но иногда вкусные осадки в виде фрикаделек могут превратиться в настоящий торнадо из аппетитных, но уже опасных спагетти! Гениальному ученому и его друзьям предстоит исправить положение дел в сытом городке.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD, SD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Фил
Лорд
- КМРежиссёр
Кристофер
Миллер
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актёр
Джеймс
Каан
- Актёр
Энди
Сэмберг
- БКАктёр
Брюс
Кэмпбелл
- Актёр
Мистер
Ти
- БДАктёр
Бобби
Дж. Томпсон
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- ЭРАктёр
Эл
Рокер
- Сценарист
Фил
Лорд
- КМСценарист
Кристофер
Миллер
- ПМПродюсер
Пэм
Мэрсден
- ЛБПродюсер
Лидия
Боттегони
- КДПродюсер
Крис
Джун
- ЯЛПродюсер
Яр
Ландау
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- Актёр дубляжа
Александр
Пушной
- МКХудожник
Майкл
Курински
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо