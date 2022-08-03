Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек (фильм, 2009) смотреть онлайн

Главный герой мультфильма — странный ученый Флинт Локвуд, который всегда хотел изобрести что-то такое, что сделает его родной городок счастливым. И вот, у него получилось! Еды теперь хватает всем, и она просто падает с неба, создавая новые пейзажи вокруг: можно любоваться закатом с живописных холмов из фруктового желе. Но иногда вкусные осадки в виде фрикаделек могут превратиться в настоящий торнадо из аппетитных, но уже опасных спагетти! Гениальному ученому и его друзьям предстоит исправить положение дел в сытом городке.

