Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек (фильм, 2009) смотреть онлайн

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
8.82009, Cloudy with a Chance of Meatballs
Мультфильм86 мин6+

Главный герой мультфильма — странный ученый Флинт Локвуд, который всегда хотел изобрести что-то такое, что сделает его родной городок счастливым. И вот, у него получилось! Еды теперь хватает всем, и она просто падает с неба, создавая новые пейзажи вокруг: можно любоваться закатом с живописных холмов из фруктового желе. Но иногда вкусные осадки в виде фрикаделек могут превратиться в настоящий торнадо из аппетитных, но уже опасных спагетти! Гениальному ученому и его друзьям предстоит исправить положение дел в сытом городке.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

