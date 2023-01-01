Биография

Мистер Ти – актер американского кино. В прошлом известный рестлер. Настоящее имя – Лоренс Тьюро. Благодаря уникальному стилю (ирокез и золотые цепи) является самым узнаваемым артистом африканского происхождения. Громкую популярность получил после выхода на телеэкраны сериала «Команда А», а также третьей части франшизы «Рокки». Будущий знаменитый актер Мистер Ти родился в 1952 году в одном из опаснейших районов Чикаго. В их семье было 12 детей. По совету старших братьев с детства начал заниматься различными видами единоборств, поскольку это было необходимо для самозащиты и безопасности. С раннего возраста получал награды на спортивном поприще. Трижды становился чемпионом своего города по рестлингу, а после школы обучался в спортивных колледжах. Своим успехом в Голливуде Мистер Ти обязан главным образом Сильвестру Сталлоне, который заметил его на телепередаче, в которой проводился конкурс на звание первого вышибалы США. Он снялся в третьей части «Рокки», где блестяще исполнил роль противника главного героя на боксерском ринге. Фильмы Мистера Ти – это преимущественно боевики и блокбастеры. Среди наиболее известных следует назвать такие кинопроекты, как «Рестлмания», «Недетское кино», «Суд» и многие другие.