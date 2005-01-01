Нокдаун (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс...





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