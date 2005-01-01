Нокдаун
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Нокдаун

Нокдаун (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.52005, Cinderella Man
Драмы138 мин12+

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Сюжет

Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нокдаун»

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