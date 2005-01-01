Нокдаун (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.52005, Cinderella Man
Драмы138 мин12+
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Сюжет
Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс...
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Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актёр
Крэйг
Бирко
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Брюс
Макгилл
- ДХАктёр
Дэвид
Хубанд
- КПАктёр
Коннор
Прайс
- ЭУАктриса
Эриель
Уоллер
- ПЛАктёр
Патрик
Луис
- Сценарист
Акива
Голдсман
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- Продюсер
Пенни
Маршалл
- ТХПродюсер
Тодд
Халлоуэлл
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- ПГХудожник
Питер
Гранди
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ГСХудожник
Гордон
Сим
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- СТОператор
Саль�ваторе
Тотино
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман