Нокаут (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Мэллори Кейн — секретный спецагент. Она молода, умна и красива. Время от времени шеф международной спецслужбы Кеннет вызывает ее для выполнения заданий, не всегда санкционированных правительством. Но после провала череды операций Мэллори осознает, что она пешка в двойной игре. Теперь ей нужно использовать весь свой талант и опыт, чтобы скрыться от международного розыска, защитить свою семью и отомстить за предательство…



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