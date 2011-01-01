Нокаут (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Haywire
Боевики88 мин18+
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Сюжет
Мэллори Кейн — секретный спецагент. Она молода, умна и красива. Время от времени шеф международной спецслужбы Кеннет вызывает ее для выполнения заданий, не всегда санкционированных правительством. Но после провала череды операций Мэллори осознает, что она пешка в двойной игре. Теперь ей нужно использовать весь свой талант и опыт, чтобы скрыться от международного розыска, защитить свою семью и отомстить за предательство…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- ДКАктриса
Джина
Карано
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Матьё
Кассовиц
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- Актёр
Билл
Пэкстон
- ДААктёр
Джулиан
Алькараз
- ЛДСценарист
Лем
Доббс
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- КХПродюсер
Кен
Хэлсбэнд
- Продюсер
Райан
Кавана
- АМПродюсер
Алан
Молони
- Ак�триса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ИНХудожник
Иньиго
Наварро
- БМХудожница
Барбара
Манч
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- Оператор
Стивен
Содерберг
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс