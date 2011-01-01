Нокаут (фильм, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Звезда боев без правил Джина Карано в роли секретного агента Мэллори Кейн в этом фильме покажет, на что способна разгневанная женщина, мстящая за предательство. Оказавшись пешкой в двойной игре своего недобросовестного босса, Мэллори едва избегает смерти и теперь должна бороться не только з�а свою жизнь, но и жизни членов своей семьи. Фильму присуща особая реалистичность, отличающая большинство творений режиссера Стивена Содерберга: герои стреляют молча и сразу, их раны не заживают через две минуты, все сцены сняты в естественном освещении, от романтического ореола вокруг шпионов нет и следа, а все многочисленные трюки выполнены эффектно, но вполне правдоподобно.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- ДКАктриса
Джина
Карано
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Матьё
Кассовиц
- МААктёр
Майкл
Ангарано
- Актёр
Билл
Пэкстон
- ДААктёр
Джулиан
Алькараз
- ЛДСценарист
Лем
Доббс
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- КХПродюсер
Кен
Хэлсбэнд
- Продюсер
Райан
Кавана
- АМПродюсер
Алан
Молони
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ИНХудожник
Иньиго
Наварро
- БМХудожница
Барбара
Манч
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- Оператор
Стивен
Содерберг
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс