Нокаут (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Звезда боев без правил Джина Карано в роли секретного агента Мэллори Кейн в этом фильме покажет, на что способна разгневанная женщина, мстящая за предательство. Оказавшись пешкой в двойной игре своего недобросовестного босса, Мэллори едва избегает смерти и теперь должна бороться не только з�а свою жизнь, но и жизни членов своей семьи. Фильму присуща особая реалистичность, отличающая большинство творений режиссера Стивена Содерберга: герои стреляют молча и сразу, их раны не заживают через две минуты, все сцены сняты в естественном освещении, от романтического ореола вокруг шпионов нет и следа, а все многочисленные трюки выполнены эффектно, но вполне правдоподобно.



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