Ночные игры
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Ночные игры

Ночные игры (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.22018, Game Night
Боевик, Приключения95 мин18+

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О фильме

Каждую неделю молодые супруги Макс и Энни устраивают вместе с друзьями разнообразные интеллектуальные игры. На повестке дня – увлекательный ночной квест с инсценировкой похищения одного из участников, которое к ужасу игроков окажется настоящим.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночные игры»