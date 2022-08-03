Ночные игры (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.22018, Game Night
Боевик, Приключения95 мин18+
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О фильме
Каждую неделю молодые супруги Макс и Энни устраивают вместе с друзьями разнообразные интеллектуальные игры. На повестке дня – увлекательный ночной квест с инсценировкой похищения одного из участников, которое к ужасу игроков окажется настоящим.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Джон
Фрэнсис Дейли
- ДМРежиссёр
Джонатан
М. Голдштейн
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актриса
Шэрон
Хорган
- Актёр
Билли
Магнуссен
- ЛМАктёр
Ламорн
Моррис
- КБАктриса
Кайли
Банбери
- Актёр
Джесси
Племонс
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- МПСценарист
Марк
Перез
- Продюсер
Джейсон
Бейтман
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ГПМонтажёр
Грегори
Плоткин
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес