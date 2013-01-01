Невероятная жизнь Уолтера Митти
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Невероятная жизнь Уолтера Митти

Невероятная жизнь Уолтера Митти (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.22013, The Secret Life of Walter Mitty
Комедии, Драмы110 мин18+

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Сюжет

Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить великие мечты? Даже скромному и незаметному служащему хочется иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключительно супермены?

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

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