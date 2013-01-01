Невероятная жизнь Уолтера Митти (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.22013, The Secret Life of Walter Mitty
Комедии, Драмы110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить великие мечты? Даже скромному и незаметному служащему хочется иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключительно супермены?
Невероятная жизнь Уолтера Митти смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Адам
Скотт
- Актриса
Ширли
Маклейн
- Актриса
Кэтрин
Хан
- Актёр
Шон
Пенн
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- Актёр
Адриан
Мартинес
- Актёр
Оулавюр
Дарри Оулафссон
- МААктёр
Маркус
Анттури
- СКСценарист
Стивен
Конрад
- ДТСценарист
Джеймс
Тёрбер
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- СГПродюсер
Сэмюэл
Голдуин мл.
- Продюсер
Джон
Голдвин
- Продюсер
Бен
Стиллер
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Киричёк
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- СЭХудожница
Сара
Эдвардс
- РГХудожница
Реджина
Грейвз
- ГХМонтажёр
Грег
Хейден
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро