Невероятная жизнь Уолтера Митти (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить великие мечты? Даже скромному и незаметному служащему хочется иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключительно супермены?



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