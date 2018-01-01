Wink
Несносные боссы 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Несносные боссы 2»

Режиссёры

Шон Андерс

Sean Anders
Режиссёр

Актёры

Джейсон Бейтман

Jason Bateman
АктёрNick Hendricks
Джейсон Судейкис

Jason Sudeikis
АктёрKurt Buckman
Чарли Дэй

Charlie Day
АктёрDale Arbus
Крис Пайн

Chris Pine
АктёрRex Hanson
Дженнифер Энистон

Jennifer Aniston
АктрисаDr. Julia Harris
Кристоф Вальц

Christoph Waltz
АктёрBert Hanson
Джейми Фокс

Jamie Foxx
АктёрDean "MF" Jones
Кевин Спейси

Kevin Spacey
АктёрDave Harken
Джонатан Бэнкс

Jonathan Banks
АктёрDetective Hatcher
Линдсей Слоун

Lindsay Sloane
АктрисаStacy Arbus

Сценаристы

Шон Андерс

Sean Anders
Сценарист
Джон Моррис

John Morris
Сценарист
Джонатан М. Голдштейн

Jonathan Goldstein
Сценарист
Джон Фрэнсис Дейли

John Francis Daley
Сценарист

Продюсеры

Крис Бендер

Chris Bender
Продюсер
Джон Моррис

John Morris
Продюсер
Бретт Рэтнер

Brett Ratner
Продюсер
Джон Рикард

John Rickard
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа

Художники

Криста Манро

Christa Munro
Художница
Кэрол Рэмси

Carol Ramsey
Художница
Джен Паскаль

Jan Pascale
Художница

Монтажёры

Эрик Киссак

Eric Kissack
Монтажёр

Операторы

Хулио Макат

Julio Macat
Оператор

Композиторы

Кристофер Леннерц

Christopher Lennertz
Композитор