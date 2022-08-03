Несносные боссы 2
Wink
Фильмы
Несносные боссы 2

Несносные боссы 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.02014, Horrible Bosses 2
Комедия, Криминал103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Ник, Дэйл и Курт решают сами стать боссами и открывают собственный бизнес. Но инвестор кидает их. Тогда они решают похитить его взрослого сына, чтобы получить выкуп и вернуть себе контроль над компанией.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Несносные боссы 2»