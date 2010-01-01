Не брать живым (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

В «Зелeной зоне» оккупированного Ирака — территории, находящейся под контролем армии Соединенных Штатов — агенты ЦРУ тщетно ищут следы оружия массового поражения. Необъективность расследования становится очевидной офицеру Рою Миллеру, попытавшемуся придать огласке полученные результаты.



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