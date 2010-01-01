Не брать живым
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Не брать живым

Не брать живым (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Green Zone
Боевики109 мин18+

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Сюжет

В «Зелeной зоне» оккупированного Ирака — территории, находящейся под контролем армии Соединенных Штатов — агенты ЦРУ тщетно ищут следы оружия массового поражения. Необъективность расследования становится очевидной офицеру Рою Миллеру, попытавшемуся придать огласке полученные результаты.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не брать живым»

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