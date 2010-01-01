Не брать живым (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Green Zone
Боевики109 мин18+
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Сюжет
В «Зелeной зоне» оккупированного Ирака — территории, находящейся под контролем армии Соединенных Штатов — агенты ЦРУ тщетно ищут следы оружия массового поражения. Необъективность расследования становится очевидной офицеру Рою Миллеру, попытавшемуся придать огласке полученные результаты.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Пол
Гринграсс
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актриса
Эми
Райан
- Актёр
Брендан
Глисон
- НБАктёр
Никойе
Бэнкс
- ШХАктёр
Шон
Хьюз
- МОАктёр
Майкл
О’Нил
- ЭКАктёр
Энтони
Короне
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- РЧСценарист
Раджив
Чандрасекаран
- Продюсер
Тим
Беван
- МБПродюсер
Майкл
Броннер
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ХПХудожник
Хуан
Педро Де Гаспар
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ЛСХудожник
Ли
Сандалес
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл