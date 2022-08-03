Назад в будущее 3 (в переводе Гоблина)
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Назад в будущее 3 (в переводе Гоблина)
9.11990, Back to the Future Part III
Фантастика, Семейный113 мин18+

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Назад в будущее 3 (в переводе Гоблина) (фильм, 1990) смотреть онлайн

О фильме

Финал легендарной трилогии Роберта Земекиса забрасывает Марти в 1885 год и иронично обыгрывает законы жанра вестерн. Герой находит на Диком Западе своего дорогого друга доктора Эммета Брауна и спасает его от неминуемой трагедии. Но захочет ли Док возвращаться в родное время? Узнаете, посмотрев искрометную фантастическую комедию с духом вестерна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова!

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Назад в будущее 3 (в переводе Гоблина)»