Финал легендарной трилогии Роберта Земекиса забрасывает Марти в 1885 год и иронично обыгрывает законы жанра вестерн. Герой находит на Диком Западе своего дорогого друга доктора Эммета Брауна и спасает его от неминуемой трагедии. Но захочет ли Док возвращаться в родное время? Узнаете, посмотрев искрометную фантастическую комедию с духом вестерна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова!

