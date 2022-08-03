9.11990, Back to the Future Part III
Фантастика, Семейный113 мин18+
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Назад в будущее 3 (в переводе Гоблина) (фильм, 1990) смотреть онлайн
О фильме
Финал легендарной трилогии Роберта Земекиса забрасывает Марти в 1885 год и иронично обыгрывает законы жанра вестерн. Герой находит на Диком Западе своего дорогого друга доктора Эммета Брауна и спасает его от неминуемой трагедии. Но захочет ли Док возвращаться в родное время? Узнаете, посмотрев искрометную фантастическую комедию с духом вестерна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Приключения
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актриса
Мэри
Стинберген
- ТФАктёр
Томас
Ф. Уилсон
- Актриса
Лиа
Томпсон
- Актриса
Элизабет
Шу
- МКАктёр
Мэтт
Кларк
- РААктёр
Ричард
А. Дайсарт
- ПБАктёр
Пэт
Баттрем
- ГКАктёр
Гарри
Кэри мл.
- Сценарист
Роберт
Земекис
- Сценарист
Боб
Гейл
- Продюсер
Нил
Кэнтон
- Продюсер
Боб
Гейл
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Войновская
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- ГКМонтажёр
Гарри
Керамидас
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- Оператор
Дин
Канди
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри