Назад в будущее 2 (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Назад в будущее 2 (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Режиссёр

Актёры

Майкл Дж. Фокс

Michael J. Fox
АктёрMarty McFly / Marty McFly Jr. / Marlene McFly
Кристофер Ллойд

Christopher Lloyd
АктёрDr. Emmett Brown
Лиа Томпсон

Lea Thompson
АктрисаLorraine
Томас Ф. Уилсон

Tom Wilson
АктёрBiff Tannen / Griff (в титрах: Thomas F. Wilson)
Элизабет Шу

Elisabeth Shue
АктрисаJennifer
Джеймс Толкан

James Tolkan
АктёрStrickland
Джеффри Вайсман

Jeffrey Weissman
АктёрGeorge McFly
Кейси Семашко

Casey Siemaszko
Актёр3-D
Билли Зейн

Billy Zane
АктёрMatch
Дж.Дж. Коэн

J.J. Cohen
АктёрSkinhead

Сценаристы

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Сценарист
Боб Гейл

Bob Gale
Сценарист

Продюсеры

Нил Кэнтон

Neil Canton
Продюсер
Боб Гейл

Bob Gale
Продюсер
Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Фрэнк Маршалл

Frank Marshall
Продюсер

Актёры дубляжа

Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Актриса дубляжа

Художники

Джоанна Джонстон

Joanna Johnston
Художница
Линда ДеСенна

Linda DeScenna
Художница

Монтажёры

Гарри Керамидас

Harry Keramidas
Монтажёр
Артур Шмидт

Arthur Schmidt
Монтажёр

Операторы

Дин Канди

Dean Cundey
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор