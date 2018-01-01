Назад в будущее 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 1986) смотреть онлайн
9.01986, Back to the Future Part II
Фантастика, Боевик103 мин18+
О фильме
Вторая часть культовой кинотрилогии Роберта Земекиса — в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. На этот раз Марти, Док и Дженнифер отправляются из конца 1980-х в 2015-й год, чтобы предотвратить грядущие проблемы в семье Макфлаев. Всe оказывается не так просто и молниеносно, как предполагали герои, поэтому Марти и Доку приходится подзадержаться в будущем, полном опасностей, приключений и необычных технологий.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актриса
Лиа
Томпсон
- ТФАктёр
Томас
Ф. Уилсон
- Актриса
Элизабет
Шу
- ДТАктёр
Джеймс
Толкан
- ДВАктёр
Джеффри
Вайсман
- КСАктёр
Кейси
Семашко
- Актёр
Билли
Зейн
- ДКАктёр
Дж.Дж.
Коэн
- Сценарист
Роберт
Земекис
- Сценарист
Боб
Гейл
- Продюсер
Нил
Кэнтон
- Продюсер
Боб
Гейл
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- ЛДХудожница
Линда
ДеСенна
- ГКМонтажёр
Гарри
Керамидас
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- Оператор
Дин
Канди
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри