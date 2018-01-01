Назад в будущее 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 1986) смотреть онлайн

Вторая часть культовой кинотрилогии Роберта Земекиса — в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. На этот раз Марти, Док и Дженнифер отправляются из конца 1980-х в 2015-й год, чтобы предотвратить грядущие проблемы в семье Макфлаев. Всe оказывается не так просто и молниеносно, как предполагали герои, поэтому Марти и Доку приходится подзадержаться в будущем, полном опасностей, приключений и необычных технологий.

