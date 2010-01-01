Начало (фильм, 2010) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Советская драма с Инной Чуриковой в главной роли о девушке из провинциального городка, мечтающей стать известной актрисой. Скромная ткачиха Паша Строганова живет в небольшом городе Реченск. Во время спектакля на начинающую актрису обращает внимание известный режиссер и приглашает Пашу на главную роль в своем историческом фильме о Жанне д`Арк. Теперь у девушки есть интересная перспективная роль и любимый мужчина рядом, но тем и отличается реальная жизнь от сказки — в один момент можно потерять все. Какая судьба ожидает Пашу Строганову, узнаете в драме Глеба Панфилова «Начало» — фильм 1970 года можно смотреть онлайн на видеосервисе Wink прямо сейчас!
Начало смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Драмы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Кристофер
Нолан
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- �Актёр
Том
Харди
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- ДРАктёр
Дилип
Рао
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- Актёр
Том
Беренджер
- Актриса
Марион
Котийяр
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- Сценарист
Кристофер
Нолан
- Продюсер
Кристофер
Нолан
- Продюсер
Эмма
Томас
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- МИАктри�са дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- УПОператор
Уолли
Пфистер
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер