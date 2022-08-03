Мюнхен
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Мюнхен (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.62005, Munich
Триллер, Боевик157 мин18+

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О фильме

Агент МОССАД и его группа выслеживает и методично уничтожает палестинских террористов, повинных в смерти израильских спортсменов в аэропорту Мюнхена после Олимпиады 1972 года…

Страна
США, Канада, Франция
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
157 мин / 02:37

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мюнхен»