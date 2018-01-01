Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Мрачные тени»

Режиссёры

Тим Бёртон

Tim Burton
Режиссёр

Актёры

Джонни Депп

Johnny Depp
АктёрBarnabas Collins
Мишель Пфайффер

Michelle Pfeiffer
АктрисаElizabeth Collins Stoddard
Хелена Бонем Картер

Helena Bonham Carter
АктрисаDr. Julia Hoffman
Ева Грин

Eva Green
АктрисаAngelique Bouchard
Джеки Эрл Хейли

Jackie Earle Haley
АктёрWillie Loomis
Джонни Ли Миллер

Jonny Lee Miller
АктёрRoger Collins
Белла Хиткот

Bella Heathcote
АктрисаVictoria Winters / Josette DuPres
Хлоя Грейс Морец

Chloë Grace Moretz
АктрисаCarolyn Stoddard
Гулливер МакГрат

Gulliver McGrath
АктёрDavid Collins (в титрах: Gully McGrath)
Рэй Ширли

Ray Shirley
АктрисаMrs. Johnson

Сценаристы

Дэн Кертис

Dan Curtis
Сценарист
Сет Грэм-Смит

Seth Grahame-Smith
Сценарист
Джон Огаст

John August
Сценарист

Продюсеры

Брюс Берман

Bruce Berman
Продюсер
Джонни Депп

Johnny Depp
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Наталия Вдовина

Актриса дубляжа
Марьяна Спивак

Актриса дубляжа
Борис Шувалов

Актёр дубляжа

Художники

Дин Клегг

Dean Clegg
Художник
Джон Декстер

John Dexter
Художник
Кристиан Хубанд

Christian Huband
Художник
Крис Лоу

Chris Lowe
Художник
Коллин Этвуд

Colleen Atwood
Художница
Джон Буш

John Bush
Художник

Операторы

Брюно Дельбоннель

Bruno Delbonnel
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор