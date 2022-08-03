Мрачные тени (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.02012, Dark Shadows
Фэнтези, Мелодрама108 мин18+
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О фильме
Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас Коллинз, богат, властен и слывет неисправимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар. Будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова, она обращает его в вампира и хоронит заживо. Два века спустя, Барнабаса случайно освобождают из склепа.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актриса
Ева
Грин
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актёр
Джонни
Ли Миллер
- БХАктриса
Белла
Хиткот
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- ГМАктёр
Гулливер
МакГрат
- РШАктриса
Рэй
Ширли
- ДКСценарист
Дэн
Кертис
- СГСценарист
Сет
Грэм-Смит
- ДОСценарист
Джон
Огаст
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Джонни
Депп
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НВАктриса дубляжа
Наталия
Вдовина
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ДБХудожник
Джон
Буш
- БДОператор
Брюно
Дельбоннель
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман