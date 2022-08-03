Мрачные тени
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Мрачные тени

Мрачные тени (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.02012, Dark Shadows
Фэнтези, Мелодрама108 мин18+

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О фильме

Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас Коллинз, богат, властен и слывет неисправимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Бошар. Будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова, она обращает его в вампира и хоронит заживо. Два века спустя, Барнабаса случайно освобождают из склепа.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мрачные тени»