Wink
Детям
Моя ужасная сестра 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Моя ужасная сестра 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя ужасная сестра 2»

Режиссёры

Александр Галибин

Александр Галибин

Режиссёр

Актёры

Наталья Чистякова-Ионова

Наталья Чистякова-Ионова

Актриса
Владимир Яглыч

Владимир Яглыч

Актёр
София Петрова

София Петрова

Актриса
Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко

Актриса
Алёна Малахова

Алёна Малахова

Актриса
Марина Яковлева

Марина Яковлева

Актриса
Сергей Бледных

Сергей Бледных

Актёр
Никита Чеканов

Никита Чеканов

Актёр
Никита Брусов

Никита Брусов

Актёр
Маргарита Бычкова

Маргарита Бычкова

Актриса
Алла Еминцева

Алла Еминцева

Актриса
Егор Бакулин

Егор Бакулин

Актёр
Юрий Елагин

Юрий Елагин

Актёр
Галина Бокашевская

Галина Бокашевская

Актриса
Полина Макналти

Полина Макналти

Актриса
Дмитрий Гульнев

Дмитрий Гульнев

Актёр
Ольга Ламонова

Ольга Ламонова

Актриса
Артём Кузьмин

Артём Кузьмин

Актёр

Сценаристы

Анна Соболевская

Анна Соболевская

Сценарист
Анна Курбатова

Анна Курбатова

Сценарист

Продюсеры

Анна Курбатова

Анна Курбатова

Продюсер
Александр Николаев

Александр Николаев

Продюсер
Дмитрий Фикс

Дмитрий Фикс

Продюсер
Максим Рогальский

Максим Рогальский

Продюсер
Сергей Орлов

Сергей Орлов

Продюсер
Денис Садов

Денис Садов

Продюсер

Художники

Игорь Трышков

Игорь Трышков

Художник
Руслан Рычагов

Руслан Рычагов

Художник

Монтажёры

Игорь Медведев

Игорь Медведев

Монтажёр

Операторы

Анастасия Трофимова

Анастасия Трофимова

Anastasiya Trofimova
Оператор

Композиторы

Иван Синцов

Иван Синцов

Композитор