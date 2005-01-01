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Морпехи

Морпехи (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.82005, Jarhead
Драмы, Военные117 мин18+

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Сюжет

Морской пехотинец Энтони Суоффорд — потомственный военный. После курса подготовки в специальном лагере его отправляют на Ближний Восток, где идут военные действия. Со снайперской винтовкой в руках и с тяжелым рюкзаком за плечами ему предстоит проделать нелегкий путь по пустыне...

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Информация

Страна
Германия, США
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Морпехи»

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