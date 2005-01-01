Морпехи (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Морской пехотинец Энтони Суоффорд — потомственный военный. После курса подготовки в специальном лагере его отправляют на Ближний Восток, где идут военные действия. Со снайперской винтовкой в руках и с тяжелым рюкзаком за плечами ему предстоит проделать нелегкий путь по пустыне...



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