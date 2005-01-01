Морпехи (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.82005, Jarhead
Драмы, Военные117 мин18+
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Сюжет
Морской пехотинец Энтони Суоффорд — потомственный военный. После курса подготовки в специальном лагере его отправляют на Ближний Восток, где идут военные действия. Со снайперской винтовкой в руках и с тяжелым рюкзаком за плечами ему предстоит проделать нелегкий путь по пустыне...
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- СМРежиссёр
Сэм
Мендес
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Лукас
Блэк
- Актёр
Брайан
Джерати
- Актёр
Джейкоб
Варгас
- ЛААктёр
Лас
Алонсо
- ИДАктёр
Ивэн
Джонс
- Актёр
Крис
Купер
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- УБСценарист
Уильям
Бройлес мл.
- ЭССценарист
Энтони
Суоффорд
- Продюсер
Люси
Фишер
- ДУПродюсер
Дуглас
Уик
- Продюсер
Бобби
Коэн
- ПХПродюсер
Пиппа
Харрис
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- КУХудожница
Кристи
Уилсон
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- УММонтажёр
Уолтер
Мёрч
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман