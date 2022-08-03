Миньоны (фильм, 2015) смотреть онлайн

Абсурдные и временами даже безумные «Миньоны» — мультфильм, который является приквелом к франшизе «Гадкий Я».



Миньоны только на вид милые и забавные существа. На деле же они с древних времен искали себе самого злодейского хозяина, которому могли бы служить. Увы, даже граф Дракула, казавшийся бессмертным, протянул относительно недолго и бесславно сгинул. После череды неудач миньоны впадают в депрессию, пока трое из них — Кевин, Стюарт и Боб — не отправляются на поиски нового потенциального хозяина. В 1960-х они попадают в Америку и узнают, что амбициозная злодейка Скарлет Оверкилл как раз ищет помощников.



Мультфильм буквально состоит из гэгов и отсылок к поп-культуре, поэтому смотреть «Миньоны» будет интересно не только детям, но и взрослым.

