Миньоны (фильм, 2015) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Абсурдные и временами даже безумные «Миньоны» — мультфильм, который является приквелом к франшизе «Гадкий Я».
Миньоны только на вид милые и забавные существа. На деле же они с древних времен искали себе самого злодейского хозяина, которому могли бы служить. Увы, даже граф Дракула, казавшийся бессмертным, протянул относительно недолго и бесславно сгинул. После череды неудач миньоны впадают в депрессию, пока трое из них — Кевин, Стюарт и Боб — не отправляются на поиски нового потенциального хозяина. В 1960-х они попадают в Америку и узнают, что амбициозная злодейка Скарлет Оверкилл как раз ищет помощников.
Мультфильм буквально состоит из гэгов и отсылок к поп-культуре, поэтому смотреть «Миньоны» будет интересно не только детям, но и взрослым.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Мультфильм
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- КБРежиссёр
Кайл
Балда
- ПКРежиссёр
Пьер
Коффан
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Джон
Хэмм
- Актёр
Майкл
Китон
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Стив
Куган
- ДСАктриса
Дженнифер
Сондерс
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актёр
Стив
Карелл
- ПКАктёр
Пьер
Коффан
- Актриса
Кэти
Миксон
- БЛСценарист
Брайан
Линч
- Продюсер
Джанет
Хили
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- Продюсер
Крис
Рено
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- КДМонтажёр
Клер
Доджсон
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра